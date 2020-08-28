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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تعرف على وجهة رمضان صبحي المقبلة
الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:23 م
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اقترب رمضان صبحي، لاعب فريق هدرسفيلد تاون الإنجليزي، من الانتقال إلى صفوف الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
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