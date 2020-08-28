سيدة تضع 5 توائم بمستشفى الأقصر العام (صور)

أعلن خلف عمر، مدير عام مستشفى الأقصر العام، عن وضع سيدة لخمس أطفال توأم بالمستشفى، مشيرا إلى أنه تم وضعهم فى عناية الحضانات لعدم اكتمال نموهم.وأضاف مدير المستشفى أن عملية الوضع تمت من خلال عملية قيصرية عن طريق فريق طبى من قسم النساء والتوليد، بقيادة الدكتور محمد موسى أخصائى النساء والتوليد، والدكتور محمد عبده طبيب مقيم، والدكتور إيهاب صفوت وأحمد عبد الرحيم طبيبا التخدير، وفريق تمريض العمليات زكريا بخيت وحمادة عبداللاه وإبراهيم ميخائيل.وأكد مدير المستشفى أن الأطفال التوائم الخمسة يتلقون الرعاية داخل الحضانات.