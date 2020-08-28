تعرف على موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2020

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إنه تم الانتهاء من تصحيح جميع مواد الدبلومات الفنية، على مستوى التخصصات كافة.وأكد مجاهد في تصريحات خاصة، أنه جار تحديد أسماء الأوائل على مستوي التخصصات، تمهيدًا لإعلانها الأحد المقبل.وأوضح أنه سيتم إصدار بيان رسمي بإعلان أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2020، بعد عرض النتيجة على وزير التربية والتعليم لاعتمادها رسميا.