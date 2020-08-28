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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعرف على موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2020

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:25 م
محمد مجاهد
محمد مجاهد
نورهان عبدالرحمن
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قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إنه تم الانتهاء من تصحيح جميع مواد الدبلومات الفنية، على مستوى التخصصات كافة.

وأكد مجاهد في تصريحات خاصة، أنه جار تحديد أسماء الأوائل على مستوي التخصصات، تمهيدًا لإعلانها الأحد المقبل.

وأوضح أنه سيتم إصدار بيان رسمي بإعلان أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2020، بعد عرض النتيجة على وزير التربية والتعليم لاعتمادها رسميا.

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