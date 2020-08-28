جهاز أكتوبر: جارٍ الانتهاء من كوبرى «2».. واستكمال تطوير طريق الواحات

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إنه جارٍ تنفيذ طريق خدمة على جانبي طريق الواحات بطول 30 كم، وعرض 15 مترا، وتنفيذ كباري الدوران على طريق الواحات.وأضاف الشربيني أنه جارٍ أيضا الانتهاء من تنفيذ أعمال منطقة تقاطع كوبري رقم (٢) لإلغاء التقاطعات بصينية الواحات، هذا ويتكون تقاطع كوبري رقم (٢) من كوبريين متعامدين على مستويين، الكوبري الأول على طريق دهشور الجنوبي لربط دائري أكتوبر الأوسطي مع محور روض الفرج وهو يخدم حركة السيارات الخاصة بمنطقة الجمارك المتواجدة بالمنطقة الصناعية.وأضاف أن الكوبري العلوي، كمستوى ثانٍ، على طريق الواحات لجعل طريق الواحات طريقا حرا بين الاتجاه (الفيوم الواحات) وذلك لتسهيل الحركة المرورية لطريق الواحات وعمل ميدان سطحي على صينية الواحات لكي يتم من خلالها عمل التفاف للخلف وحل مشكلة التقاطعات بين طريق دهشور وطريق الواحات القائم سطحيًا وجارٍ استكمال أعمال الإنارة وأعمال الرصف وكباري للمشاة.وشدد الشربيني على الالتزام بالبرامج الزمنية المتفق عليها لإنهاء تنفيذ المشروعات، وتكثيف العمالة، والعمل على ورديات، وسرعة تنظيف المواقع التي شارف العمل بها على الانتهاء، وإلغاء التحويلات المرورية لتسهيل حركة المرور بمناطق تنفيذ محاور الطرق والكباري، مثنيًا على جودة الأعمال، ومتوجها بالشكر للشركات المُنفذة على استجابتهم لإنهاء أعمال الطرق والأعمال الصناعية والكباري، في الأوقات المحددة، تماشيًا مع خطة التنمية الشاملة بجمهورية مصر العربية.