محاكمة صاحب شركة عقارية بتهمة النصب على المواطنين

أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة، رئيس مجلس إدارة شركة للاستثمار العقاري، للمحاكمة على خلفية اتهامه بالنصب على المواطنين فى 3 قضايا مختلفة، حملت أرقام (10388، 10389، 10390) لسنة 2020.كشفت تحقيقات عن ورود عدة بلاغات إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من الأهالي يفيد بقيام "هاني.ع" صاحب شركة استثمار عقاري، والتي من بين مشاريعها كمبوند شهير بالشيخ زايد، بالنصب عليهم والتحصل على مبالغ مالية منهم، وأشاروا إلى أنهم شاهدوا إعلانات بالصحف والفضائيات عن بيع وحدات سكنية" فيلات- شقق" بكمبوند بالشيخ، وبتسهيلات في الدفع.وأشارت التحقيقات إلى أن الأهالي توجهوا إلى مقر الشركة والكائن بمنطقة المهندسين وتعاقدوا على تلك الوحدات منذ ما يقرب من 4 سنوات، ودفع مقدمات الحجز وسداد الأقساط المستحقة في المواعيد المحددة إليهم، إلا أنهم تفاجئوا بعد ذلك بمماطلة صاحب الكمبوند، ونشوب عدة خلافات بينهم وبينه، ونصبه عليهم، والهرب بأموالهم.