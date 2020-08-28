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محمد العسيري
الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

6 فئات هم الأكثر عرضة لمشاكل الحر

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:14 م
الحر
الحر
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يفضل كثير من الأشخاص الجلوس فترات تحت أشعة الشمس، بسبب الفوائد التي تمد الجسم بها.

حذرت دراسات من الجلوس في الطقس الحار لفترة طويلة جدا، وذلك للمخاطر الصحية، التي من الممكن التعرض لها، بحسب موقع "ريدغمونت براكتيس".

وكشف التقرير أن الموجة الحرة تعرض الكثيرين للمخاطر خصوصا مع عدم شرب السوائل الطبيعية والمياه بشكل كاف.

وأفاد التقرير بأن هناك 6 فئات من الأشخاص هم الأكثر عرضة لمشاكل الحر وهم:

- كبار السن، وخاصة أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما.

- الرضع والأطفال الصغار.

- الأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة مزمنة، خاصةً مشاكل في القلب أو التنفس.

- الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الحركة، على سبيل المثال: الأشخاص المصابون بمرض باركنسون أو الذين أصيبوا بسكتة دماغية.

- الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية عقلية خطيرة.

- الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة، بما في ذلك الأدوية التي تؤثر على التعرق والتحكم في درجة الحرارة.

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