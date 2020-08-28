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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية تثمن القبض على الإخواني محمود عزت: مجرم شديد التطرف

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:46 م
النائبة آمال رزق
النائبة آمال رزق الله
عائشة حسن
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ثمنت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، إعلان وزارة الداخلية، إلقاء القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام، ومسؤول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرة إلى أن الجماعات الإرهابية تتلقى ضربات سريعة من قبل الجيش والشرطة ساهمت في القضاء عليهم وتشتيت خططهم الإرهابية.

وقالت رزق الله، في بيان لها، إن الإخواني محمود عزت رجل معروف عنه شدة التطرف والعدوانية والتعامل بظاهر الدين فقط، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية حصلت على صيد ثمين كان مختبأ في الجحور كالفئران.

وأكدت أن جماعة الإخوان الإرهابية حصلت على عدة ضربات في شهر أغسطس الحالي من جراء وفاة عصام العريان، والقبض على محمود عزت، وغيرها من الضربات التي ستُوجه إليهم، موجهة الشكر للأجهزة الأمنية على جهودها في القبض على العناصر الإرهابية وإحكام الرقابة على كل فرد منهم داخل الدولة المصرية والقبض عليه وجعله عبرة لمن تسول له نفسه المساس بالأرض المصرية أو شعبها.

وأعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، مختبئًا بإحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

وأفاد البيان الصادر عن وزارة الداخلية بأنَّ معلومات وردت إلى قطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب محمود عزت مسؤول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرًا وكرًا لاختبائه، على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بوجوده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.

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