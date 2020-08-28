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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية 28 أغسطس 2020

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:34 ص
الأبراج
الأبراج
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:


حظك اليوم والتوقعات الفلكية 28 أغسطس 2020


الحمل
مهنيًا: حاول عدم إثارة الموضوعات الشائكة والحسّاسة، أو اعمل خلف الستار متكّلًا على نفسك، متجنّبًا بعض المحاورين المشاكسين.
عاطفيًا: لا تحاول إرضاء الشريك بما لا تقتنع به شخصيًا، فذلك قد تكون انعكاساته سلبية لاحقًا.
صحيًا: معنوياتك المرتفعة هي نتيجة نجاح مشروع لك يسهم في تأمين الراحة والطمأنينة.

الثور
مهنيًا: يكون يومًا سريع النمّط ويفسح لك في المجال لاقتناص الفرص، ويحالفك الحظ بأرباح أو بمكاسب جيّدة أو التوّصل الى عقد معاهدة تحلم بها.
عاطفيًا: قد تراوح الأمور مكانها ثم تتبدل، ما يجعلك تنطلق بمغامرة جديدة من دون أن تترك لك وقتًا للفراغ.
صحيًا: تتعدّد الخيارات أمامك لتختار أفضلها بغية التخلص من السمنة الزائدة.

الجوزاء
مهنيًا: عليك أن تبذل مزيدًا من الجهد والوقت في العمل، وكل ما عدا ذلك لن يكون في مصلحتك في الفترة المقبلة.
عاطفيًا: حاول أن تتشارك مع الشريك في اتخاذ القرارات الحاسمة وخصوصًا أن بعضها مصيري في تحديد العلاقة.
صحيًا: إذا بدأت البدانة تطرق بابك فلا تفتح لها، بل قاومها بممارسة الرياضة واتباع حمية صحية.

السرطان
مهنيًا: يطرأ اللامتوقع ويفاجئك في بعض الأحيان، والنصيحة هي في أن تعمل بذكاء ومهارة بعيدًا عن التحديات العقيمة.
عاطفيًا: أنت قادر على غضّ الطرف عن أخطاء الحبيب، بل قد لا تجدها على الإطلاق حاليًا، وتكتمل فرحتك عندما يبادلك المودّة والحنان والعاطفة.
صحيًا: لا تتوقع من الكسل والإكثار من تناول الطعام وشرب الكحول إلا المساوئ.

الأسد
مهنيًا: تزهو مواهبك وتشرق، ويكتشف لديك أحد الأشخاص المعنيين ميزة أو قدرة لم يكن أحد حتى أنت على علم بها.
عاطفيًا: تشعر بالملل مع الحبيب وتفكّر جديًا في إنهاء علاقتك المتوترة به منذ مدة.
صحيًا: لا تنم مطمئن البال أن صحتك بألف خير، بل إخضع لبعض الفحوص لتطمئن أكثر.

العذراء
مهنيًا: ثمة جديد يلوح في الأفق ينعكس على حياتك إيجابًا، فتنشط على غير جبهة وتحقّق أهدافك.
عاطفيًا: تعرف قيمة الشريك وتقدّر وقوفه إلى جانبك، تتألق في المناسبات وتبرز كشخصية مميزة.
صحيًا: لا بد من أن تقتنع يومًا بنصائح المحيطين بك المتعلقة بممارسة الرياضة للمحافظة على رشاقتك.

الميزان
مهنيًا: عليك الحذر من التهوّر، وتصرّف بهدوء لحماية نفسك من أي انعكاسات وردود أفعال في غير محلها.
عاطفيًا: العناد في العلاقة بالشريك له عدة سلبيات، فكن هادئًا وليّنًا لئلا تصل الأمور بينكما إلى حدّ التصادم.
صحيًا: لا تكثر من تناول المنومات عشوائيًا وبدون استشارة الطبيب.

العقرب
مهنيًا: يوم جيد من العمل والنجاح والتفاؤل، استغله كما يجب وهيّئ نفسك ليوم أفضل.
عاطفيًا: تتعرّف إلى شريك جديد أو تقيم صداقات مميّزة مع أناس جُدد أو تلتقي أصدقاءك القدماء، فتستعيد معهم ذكريات الماضي.
صحيًا: تجنّب كل ما يسبب ارتفاع ضغط الدم، وحاول أخذ الأمور بروية وهدوء.

القوس
مهنيًا: تبدو حكميًا في تصرفاتك هذا اليوم وتعرف القرار السليم الذي يجب أن تتخذه بشأن أحد الزملاء الحساد.
عاطفيًا: لا تتجادل كثيرًا مع الحبيب لئلا يبتعد عنك فأنت لا تستطيع أن تستغني عنه.
صحيًا: علاج البدانة هو الرياضة والحمية الصحية والقرار الصلب وعدم التراجع.

الجدي
مهنيًا: تباشر مشروعًا جديدًا تأمل أن تحقق من ورائه أرباحًا وسمعة طيبة، تفاءل.
عاطفيًا: حافظ على أسرار الحبيب ولا تخن ثقته بك، فهو يعرف مدى إخلاصك له.
صحيًا: تخصيص وقت يومي للرياضة يوفر عليك الكثير من المشكلات الصحية.

الدلو
مهنيًا: تتأخر اليوم عن تنفيذ مهامك في العمل بسبب بعض المشاكل التقنية، وتنهال عليك العروض للحصول على عمل أفضل.
عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر حذرًا في نفقاتك واستمع إلى آراء الشريك ولا تحاول أن تفرض وجهة نظرك.
صحيًا: أنت صاحب عقل وتفكير سليم في كل شيء، لكن مهمل بحق صحتك.

الحوت
مهنيًا: يريحك هذا اليوم من ضغوط ويزوّدك الشجاعة والجرأة والحيوية لتسوية المشاكل السابقة.
عاطفيًا: كن دقيقًا في كلامك مع الحبيب وتوخَّ الحذر في طريقة نقاشك معه فهو حساس جدًا.
صحيًا: تستجيب لطلب أفراد العائلة بضرورة اتباع حمية لأنهم خائفون عليك كثيرًا.

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