

حظك اليوم والتوقعات الفلكية 28 أغسطس 2020



الحمل

مهنيًا: حاول عدم إثارة الموضوعات الشائكة والحسّاسة، أو اعمل خلف الستار متكّلًا على نفسك، متجنّبًا بعض المحاورين المشاكسين.

عاطفيًا: لا تحاول إرضاء الشريك بما لا تقتنع به شخصيًا، فذلك قد تكون انعكاساته سلبية لاحقًا.

صحيًا: معنوياتك المرتفعة هي نتيجة نجاح مشروع لك يسهم في تأمين الراحة والطمأنينة.



الحملمهنيًا: حاول عدم إثارة الموضوعات الشائكة والحسّاسة، أو اعمل خلف الستار متكّلًا على نفسك، متجنّبًا بعض المحاورين المشاكسين.عاطفيًا: لا تحاول إرضاء الشريك بما لا تقتنع به شخصيًا، فذلك قد تكون انعكاساته سلبية لاحقًا.صحيًا: معنوياتك المرتفعة هي نتيجة نجاح مشروع لك يسهم في تأمين الراحة والطمأنينة.

الثور

مهنيًا: يكون يومًا سريع النمّط ويفسح لك في المجال لاقتناص الفرص، ويحالفك الحظ بأرباح أو بمكاسب جيّدة أو التوّصل الى عقد معاهدة تحلم بها.

عاطفيًا: قد تراوح الأمور مكانها ثم تتبدل، ما يجعلك تنطلق بمغامرة جديدة من دون أن تترك لك وقتًا للفراغ.

صحيًا: تتعدّد الخيارات أمامك لتختار أفضلها بغية التخلص من السمنة الزائدة.





الجوزاء

مهنيًا: عليك أن تبذل مزيدًا من الجهد والوقت في العمل، وكل ما عدا ذلك لن يكون في مصلحتك في الفترة المقبلة.

عاطفيًا: حاول أن تتشارك مع الشريك في اتخاذ القرارات الحاسمة وخصوصًا أن بعضها مصيري في تحديد العلاقة.

صحيًا: إذا بدأت البدانة تطرق بابك فلا تفتح لها، بل قاومها بممارسة الرياضة واتباع حمية صحية.





السرطان

مهنيًا: يطرأ اللامتوقع ويفاجئك في بعض الأحيان، والنصيحة هي في أن تعمل بذكاء ومهارة بعيدًا عن التحديات العقيمة.

عاطفيًا: أنت قادر على غضّ الطرف عن أخطاء الحبيب، بل قد لا تجدها على الإطلاق حاليًا، وتكتمل فرحتك عندما يبادلك المودّة والحنان والعاطفة.

صحيًا: لا تتوقع من الكسل والإكثار من تناول الطعام وشرب الكحول إلا المساوئ.





الأسد

مهنيًا: تزهو مواهبك وتشرق، ويكتشف لديك أحد الأشخاص المعنيين ميزة أو قدرة لم يكن أحد حتى أنت على علم بها.

عاطفيًا: تشعر بالملل مع الحبيب وتفكّر جديًا في إنهاء علاقتك المتوترة به منذ مدة.

صحيًا: لا تنم مطمئن البال أن صحتك بألف خير، بل إخضع لبعض الفحوص لتطمئن أكثر.





العذراء

مهنيًا: ثمة جديد يلوح في الأفق ينعكس على حياتك إيجابًا، فتنشط على غير جبهة وتحقّق أهدافك.

عاطفيًا: تعرف قيمة الشريك وتقدّر وقوفه إلى جانبك، تتألق في المناسبات وتبرز كشخصية مميزة.

صحيًا: لا بد من أن تقتنع يومًا بنصائح المحيطين بك المتعلقة بممارسة الرياضة للمحافظة على رشاقتك.





الميزان

مهنيًا: عليك الحذر من التهوّر، وتصرّف بهدوء لحماية نفسك من أي انعكاسات وردود أفعال في غير محلها.

عاطفيًا: العناد في العلاقة بالشريك له عدة سلبيات، فكن هادئًا وليّنًا لئلا تصل الأمور بينكما إلى حدّ التصادم.

صحيًا: لا تكثر من تناول المنومات عشوائيًا وبدون استشارة الطبيب.





العقرب

مهنيًا: يوم جيد من العمل والنجاح والتفاؤل، استغله كما يجب وهيّئ نفسك ليوم أفضل.

عاطفيًا: تتعرّف إلى شريك جديد أو تقيم صداقات مميّزة مع أناس جُدد أو تلتقي أصدقاءك القدماء، فتستعيد معهم ذكريات الماضي.

صحيًا: تجنّب كل ما يسبب ارتفاع ضغط الدم، وحاول أخذ الأمور بروية وهدوء.





القوس

مهنيًا: تبدو حكميًا في تصرفاتك هذا اليوم وتعرف القرار السليم الذي يجب أن تتخذه بشأن أحد الزملاء الحساد.

عاطفيًا: لا تتجادل كثيرًا مع الحبيب لئلا يبتعد عنك فأنت لا تستطيع أن تستغني عنه.

صحيًا: علاج البدانة هو الرياضة والحمية الصحية والقرار الصلب وعدم التراجع.





الجدي

مهنيًا: تباشر مشروعًا جديدًا تأمل أن تحقق من ورائه أرباحًا وسمعة طيبة، تفاءل.

عاطفيًا: حافظ على أسرار الحبيب ولا تخن ثقته بك، فهو يعرف مدى إخلاصك له.

صحيًا: تخصيص وقت يومي للرياضة يوفر عليك الكثير من المشكلات الصحية.





الدلو

مهنيًا: تتأخر اليوم عن تنفيذ مهامك في العمل بسبب بعض المشاكل التقنية، وتنهال عليك العروض للحصول على عمل أفضل.

عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر حذرًا في نفقاتك واستمع إلى آراء الشريك ولا تحاول أن تفرض وجهة نظرك.

صحيًا: أنت صاحب عقل وتفكير سليم في كل شيء، لكن مهمل بحق صحتك.





الحوت

مهنيًا: يريحك هذا اليوم من ضغوط ويزوّدك الشجاعة والجرأة والحيوية لتسوية المشاكل السابقة.

عاطفيًا: كن دقيقًا في كلامك مع الحبيب وتوخَّ الحذر في طريقة نقاشك معه فهو حساس جدًا.

صحيًا: تستجيب لطلب أفراد العائلة بضرورة اتباع حمية لأنهم خائفون عليك كثيرًا.

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي: