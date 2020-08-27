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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

هاني لاشين يحضر حفل «الحجار» بالإسكندرية.. والفنان يحييه (فيديو)

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:10 م
حفل الحجار
حفل الحجار
هبه عويضه
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قدم الفنان على الحجار التحية للمخرج هاني لاشين أثناء حضوره حفله الغنائي، مساء اليوم بالمسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الثامن عشر.

وقال «الحجار» بعد أول فقرة غنائية بالحفل، «يشرفنا بالحضور الليلة المخرج الفنان هاني لاشين.. أهلا بحضرتك» ليحييه الجمهور بالتصفيق.

وواصل الحجار فقراته الغنائية، حيث شدى بأغنية «الليلة ليكي» والذي أشعل بها مسرح مكتبة الإسكندرية، حيث تفاعل الجمهور بالغناء مع غناء الحجار.

وقدم «الحجار» خلال حفل اليوم مجموعة من أجمل أغانيه التي شهدها مشواره الفني الحافل منذ سبعينيات القرن العشرين، والتي تنوعت بين القديم والحديث.

يذكر أن الدورة الثامنة عشر من مهرجان الصيف الدولي والمهداة إلى روح الفنان محمود رضا، تقام في الفترة من 15 إلى 29 أغسطس على المسرح المكشوف هذا العام، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
حفل الحجار
حفل الحجار
حفل الحجار
هاني لاشين يحضر حفل «الحجار» بالإسكندرية.. والفنان يحييه (فيديو)
حفل الحجار
حفل الحجار
حفل الحجار
حفل الحجار
هاني لاشين يحضر حفل «الحجار» بالإسكندرية.. والفنان يحييه (فيديو)
حفل الحجار

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