محافظ أسيوط يبحث الفرص والمخططات الاستثمارية وحل مشكلات المستثمرين

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك خلال زيارته للمحافظة ضمن جولاته بمحافظات الصعيد والتي شملت محافظات الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط واستمرت على مدار 4 أيام؛ لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة والمخططات الاستثمارية لها وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين وتذليل كل العقبات فضلًا عن بحث إمكانية استغلال المساحات المتوافرة بها في جذب استثمارات جديدة، وكذلك إمكانية الترويج لها على الخريطة الاستثمارية وخلق حالة من الشراكة في الترويج للفرص الاستثمارية بين الهيئة والمحافظة.كما عقد محافظ أسيوط والمستشار محمد عبدالوهاب اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة مع عدد من المستثمرين بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد ورميح عبدالحسيب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وعلي حمزة نائب رئيس اتحاد مستثمري مصر ورئيس جمعية مستثمرى أسيوط للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومحمد حمدالله رئيس جمعية مستثمري أسيوط وسعيد سالم رئيس الإدارة المركزية لفرع خدمات الاستثمار بأسيوط وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ولفيف من المعنيين بملف الاستثمار بأسيوط.واستعرض محافظ أسيوط، الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة والمناطق الصناعية التي تذخر بها المحافظة ويوجد بها المئات من الأنشطة الصناعية والمصانع المختلفة والتي توفر الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى الدعم الذي توليه الدولة والمحافظة لتشجيع الاستثمار وتنفيذ برامج التنمية بالمحافظة في كل القطاعات واستغلال المقومات الطبيعية والبشرية التي تذخر بها المحافظة.ومن جانبه، قال المستشار محمد عبدالوهاب إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم بيئة الاستثمار بالصعيد وتنفيذ برامج التنمية الحقيقية، مؤكدًا أن الهدف من الزيارة القضاء على أي تحديات تواجه مستثمري صعيد مصر وتقديم كل سبل الدعم اللازم سواء فيما يتعلق بالتراخيص أو تخصيص الأراضي للأغراض التوسعية على نحو يسهم في دفع عجلة الاستثمارات والخروج بنتائج مثمرة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.وعقب الاجتماع تفقد اللواء عصام سعد، والمستشار محمد عبدالوهاب، مجمع خدمات الاستثمار الكائن بمبنى ديوان عام المحافظة؛ للوقوف على احتياجات القائمين عليه بما يضمن استمرار مستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وخلق بيئة أعمال محفزة وجاذبة للاستثمارات.واستمعا إلى شرح مفصل من سعيد سالم، رئيس الإدارة المركزية لفرع خدمات الاستثمار، حول إجراءات التيسير على المستثمرين فيما يتعلق بتأسيس الشركات وسرعة إنجاز العمليات المختلفة لإقامة المشروعات الجديدة وآليات العمل عبر نظام الشباك الواحد.