رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: لن نسمح لأمريكا بمواصلة الممارسات العبثية معنا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:58 م
وو تشيان
وو تشيان
أ ش أ
طباعة
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية "وو تشيان"، اليوم الخميس، إن العلاقات الصينية- الأمريكية تواجه الآن وضعا معقدا للغاية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإن الصين لا تتبع الخطى الأمريكية غير المسئولية، ولن تسمح أيضا للجانب الأمريكي بمواصلة الممارسات العبثية.

وأضاف "تشيان"، في تصريح خلال المؤتمر الصحفي الشهري بمقر الوزارة، أنه "خلال الفترة الأخيرة، عززت الولايات المتحدة نشاطات استفزازية ضد الصين، وأن موقف الصين واضح ومحدد، ويتمثل في معارضة هذه التصرفات الاستفزازية وعدم الخوف منها".

وتابع أن "الجيش الصيني سيدافع بحزم عن سيادة الوطن وأمنه ومصالحه التنموية، وسيحافظ بعزم على الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، وأنه يتعين على بعض الساسة الأمريكيين معرفة الحقائق بشكل واضح، والحفاظ على العقلانية والتوقف عن الاستفزازات ودفع العلاقات بين الجيشين للعودة إلى المسار الصحيح".

وحول الوضع الحدودي بين الصين والهند، أوضح تشيان: "إنه بفضل الجهود النشطة لكل من الصين والهند، أحرزت قوات خط المواجهة في البلدين تقدما في فك الارتباط، واتفق الجانبان على زيادة تهدئة الوضع على الحدود بين البلدين، والتعامل بشكل صحيح مع القضايا المتبقية، والحفاظ بشكل مشترك على السلام والهدوء في منطقة الحدود".

وأكد تشيان أن الصين والهند جارتان مهمتان لبعضهما البعض، وأن الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة الحدودية لا يؤدي فقط إلى تنمية كل منهما، ولكنه يؤدي أيضا إلى السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القبض على «امبراطورة السلاح» في المنوفية

جامعة المنصورة عن واقعة «التلاعب»: الشكوى محل تحقيق

حبس أحد المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي

«الأوقاف»: «إنهاء الخدمة» عقوبة مخالفة ضوابط صلاة الجمعة (خاص)

الصور

image description

«مصمم تحف التراث العربي».. سيد: الإبداع لا يتقيد بالدراسة

image description

الأهلي والجونة: مروان يكسر أحزانه

image description

الموت واحد.. مسلم يقضي 50 سنة في صناعة توابيت الأقباط (فيديو)

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

الأكثر قراءة

حبس أحد المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي

المتهم بـ«مذبحة كفرالدوار»: الأم رفضت معاشرتى فذبحتها هى وأطفالها

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.. خطوات معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني

أعلى من التنبؤات.. تحذيرات من ارتفاع مياه النيل بالخرطوم

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

قصة الحب الكاملة لـ سمير صبرى وميمى: ما علاقة فريد الأطرش؟

أسرار يوسف وهبي في جلسات تحضير الأرواح

«مؤامرات واستئجار أفراد لنزع اللافتات».. حرب التسعينات الخفية بين عمرو دياب وحكيم

«قدمت مطربين جيلي وتركتهم لذكائهم الفني».. لمحات من سيرة حميد الشاعري

نجم الساعة

دفاع سما المصري عن حبسها سنتين: سنستأنف على الحكم

منوعات

دراسة مرعبة.. السِمنة تضاعف احتمال الوفاة بكورونا وتقلل فاعلية اللقاح

تحذير.. ارتداء الكمامة أسفل الأنف يزيد من خطر الإصابة بكورونا

اكتشاف صادم.. كورونا قادر على التنقل داخل مبنى بأكمله

دراسة تكشف عن أفضل نوع كمامة لمنع انتشار كورونا

مقالات الرأي
صفوت البياضي
من الحكم الصينية والأحوال الواقعية.. دروس حية
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «1»
مؤمن المحمدي
اختبار الفلوس
خالد عكاشة
دوائر الفساد حول أردوغان
المزيد

الثقافة

ختام الورشة التدريبية «ثقافة الطفل»

«قناة السويس الجديدة» في محاضرة بـ «ثقافة الدقهلية»

البيت الفنى للفنون الشعبية يعرض 13 فقرة فنية للسيرك القومى

أستاذ تاريخ يكشف عن محاولة إثبات أثرية مخطوطات مزورة