إحالة بائع ضُبط بسجائر مهربة في الأزبكية للجنح

قررت نيابة الأزبكية الجزئية، تحت إشراف المستشار ياسر أبوغنيمة المحامي العام، إحالة متهم بحيازة 570 علبة سجائر مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر، بدائرة القسم، لمحكمة الجنح.تعود تفاصيل الواقعة إلى أنه أثناء المرور بدائرة قسم شرطة الأزبكية، لتفقد الحالة الأمنية، تم ضبط بائع سجائر، مقيم بمحافظة الدقهلية، وعثر بحوزته (570 عبوة سجائر "مختلفة الأنواع" مهربة و"مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها- مبلغ مالي)، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه غير المشروع، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.