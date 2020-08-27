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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

المسلمانى: أسعار لقاح كورونا قد تصل لـ44 مليار دولار

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:12 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
الشيماء زيدان
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تحدث أحمد المسلماني، الكاتب والمفكر السياسي، عن الصراع العالمي للوصول للقاح لعلاج لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".

وقال "المسلماني"، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، إن اللقاح الخاص بكورونا سيكون في كل دولة بسعر متغاير، وقد يكون بسعر في أمريكا وسعر في أوروبا وسعر في مصر وسعر في الصين.

وأوضح، أن الصراع الآن أصبح على سعر المنتج بعدما كان على إنتاجه وتصنيعه، معلّقًا: "عدينا مرحلة إن فيه لقاح أُنتج، إلى سعر اللقاح كام"، لافتًا إلى أن حجم أسعار اللقاحات المتوقعة عام 2021 سوف يبلغ 44 مليار دولار.

وأفاد بأن الاقتصاد العالمي خسر 20 تريليون دولار بسبب كورونا، فبالنسبة لحجم المكاسب من اللقاح لا يضاهي شيء أمام حجم الخسارة التي حدثت.

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