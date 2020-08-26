كريم أبوزيد: تعلمت الالتزام من أحمد زكي ومحمود عبدالعزيز

أعرب الفنان كريم أبوزيد، عن استيائه من السوق الغنائية، قائلًا: "إنه أصبح غير مؤهل لطرح ما هو مختلف وجديد".وأضاف "أبوزيد" خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أنه بدأ يركز على الأعمال السينمائية والدرامية، وقرر الرجوع مرة أخرى إلى عالم الغناء، مؤكدًا أنه قام بتلحين ألبومه الجديد بالكامل.كما أوضح أنه شارك فى مسلسل "ابن أصول"، مع الفنان حمادة هلال، إلى جانب دوره فى مسلسل ولى العهد، مبديًا امتنانه للفنان حمادة هلال، قائلًا: "حمادة هلال أخويا وابن ناس ومحترم".كما أشار إلى أن والده مخرج ومؤلف فيلم الكيف، ورشحه فى أول دور سينمائى له، حيث كان عمره 3 سنوات، وبعدها منعه من التمثيل ليثقل الموهبة بالدراسة في المعهد.وأكد أن محمود عبدالعزيز وأحمد زكى كانا من أصدقاء والده المقربين، لافتًا إلى أنهما يهتمان بتاريخ الشخصية لذلك فهو تعلم منهم تقديم رسالة فى العمل الدرامى والالتزام واحترام العمل.