«التعليم العالي»: 11 ألف طالب سجلوا رغباتهم للالتحاق بالجامعات الأهلية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن نحو 11 ألف طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة سجلوا رغباتهم للالتحاق بالجامعات الأهلية حتى الآن.وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك إقبالا كبيرا للالتحاق بجامعة الجلالة، خاصة على كلية الطب.