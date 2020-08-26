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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مخزونات النفط الخام والبنزين في أمريكا تهبط الأسبوع الماضي

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:07 م
النفط
النفط
وكالات
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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي مع زيادة مصافي تكرير الإنتاج، كما تراجعت مخزونات البنزين بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وانخفضت مخزونات الخام 4.7 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس، لتصل إلى 5.776 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أبريل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 3.7 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 279 ألف برميل، وزاد استهلاك مصافي التكرير من الخام بواقع 225 ألف برميل يوميا، مع ارتفاع معدلات التشغيل 1.1 نقطة مئوية.

وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أن مخزونات البنزين انخفضت 4.6 مليون برميل إلى 239.18 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر، بينما كان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا انخفاضا قدره 1.5 مليون برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.4 مليون برميل مقابل توقعات لانخفاض قدره 726 ألف برميل، وهبط صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 1.04 مليون برميل يوميا إلى 2.55 مليون برميل يوميا.

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