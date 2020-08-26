ضبط طالبة ثانوية نشرت أسئلة امتحانات الدور الثاني على الانترنت

نجحت مباحث الإنترنت بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في تحديد هوية طالبة ثانوية عامة، نشرت أسئلة الامتحان على صفحات الغش الإلكتروني، حال تأديتها امتحان دور ثان اليوم بمدرسة «عبدالمنعم واصل» بمنطقة كفرالعلو بمدينة حلوان لمحافظة القاهرة.كانت صفحات الغش الإلكتروني، قد تداولت أجزاء من أسئلة امتحان للثانوية العامة دور ثاني، فور بدء اللجنة، وتوصلت وحدة الدعم الفني بمباحث الإنترنت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة الطالبة "غ. ع. ف"، ومقيمة بمنطقة كفرالعلو، بحلوان.وأمكن التوصل للفتاة أثناء تأديتها الامتحان داخل مدرسة عبدالمنعم واصل، بمنطقة كفرالعلو، وعثر بحوزتها على الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.