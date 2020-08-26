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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

3 سنوات لتاجر مخدرات «خرق حظر التجوال» فى الإسكندرية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:03 م
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفي علي عامر، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بخرق حظر التجوال والاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين مصطفي درويش، واحمد عزت مزيد، وسكرتارية أحمد شعبان.

ترجع أحداث القضية رقم 6021 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطار مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد بتمكن ضباط القسم من ضبط شخص وقت حظر التجول وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث القسم، أنه حال المرور الأمني لضبط المخالفين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن حظر تواجد المواطنين في الطرق العامة تمكنت القوة من ضبط المتهم "م.أ.م"، عامل، ومقيم بمنطقة العصافرة حالة مخالفته لذلك القرار وتفتيشه عثر بحوزته طربة لمخدر الحشيش وسلاح أبيض سكين ومبلغ مالي وهاتف محمول.

على الفور ألقي القبض عليه وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق، وبمواجهته أقر مخالفته قرار رئيس الوزراء وحيازته للمواد المخدرة للاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس والمبلغ المالي حصيلة البيع في المواد المخدرة وقررت إحالته إلى محكمة.

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