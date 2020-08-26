أستاذ طرق: تدوير طبقات الأسفلت وفر عائدًا اقتصاديًا كبيرًا

علّق محمد الصادق عوف، أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة حلوان، على مشروع رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات الجاري تنفيذها ومتابعتها من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.وأضاف "عوف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مسئولية الدولة، وجه بمشروع الطرق السريعة لتنفيذ 7 آلاف كيلو متر طرق حديثة وجديدة وسريعة مزودة بأعلى أساليب التكنولوجيا.وأوضح أستاذ هندسة الطرق أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا للطرق المحلية بين المحافظات أو التي تربط المحافظات، نظرًا لضعف حالتها نتيجة لإهمالها وعدم صيانتها منذ فترة كبيرة.وأكد أن توجيهات الرئيس السيسي كانت تكمن في التوسع في استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الأسفلت ورفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات، ومع إضافة بعض المواد لرفع كفاءتها مما يحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا ويحد من التلوث البيئي ويوفر من استخدام خامات جديدة بجانب السرعة الكبيرة في إنجاز هذه الأعمال.