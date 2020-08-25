«الصحة»: 95% من أدوية الأمراض المزمنة فى الوحدات الصحية

كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزيرة الصحة والسكان، عن خدمات التأمين الصحي في محافظة بورسعيد.وقال السبكي، خلال مداخلة مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، الثلاثاء: "نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بمشروع التأمين الصحي الشامل"، لافتًا إلى أن التأمين الصحي الشامل يضمن حصول المواطن على خدمة صحية لائقة.وواصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية": "لدينا ضوابط منظمة للحصول على خدمات التأمين الصحي الشامل، والحالات الطارئة من المواطنين والمرضى تتوجه لأقرب مستشفى".وتابع "نسعى لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل وجميع الخدمات بها"، مؤكدًا أن أكثر من 95% من أدوية الأمراض المزمنة موجودة في الوحدات الصحية، ويستطيع المواطن المسجل في المنظومة الاستفادة منها، وأكثر من 2.9 مليون مواطن سجلوا بمنظومة التأمين الصحي الشامل".