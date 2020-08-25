النيابة تنتقل لموقع انفجار سخان كهربائى داخل شقة بالتجمع

انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة لمعاينة شقة انفجر داخلها سخان كهربائي، مما أدى إلى تحطم حوائط الشقة وتهشيم السيراميك بمنطقة التجمع.وكشفت المعاينة الأولية عن أن الشقة خالية من السكان، لكن أصحابها تركوا السخان موصلا بالكهرباء مما أدى إلى انفجاره دون وقوع إصابات.وأقر شهود عيان بأنهم سمعوا دوي انفجار شديد داخل الشقة، مما دفعهم للاتصال بصاحب الشقة وفور حضوره وجدوا تهشما كاملا بحوائط الشقة والسيراميك.تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من الأهالي بانفجار سخان داخل وحدة سكنية في القاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتبين حدوث انفجار لسخان كهربى داخل الشقة وتحطم حوائطها وأبوابها دون وقوع أى إصابات.