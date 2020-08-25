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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

إقبال من الشباب على حفل إبراهيم فرج بساقية الصاوى (صور)

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:07 م
حفل إبراهيم فرج
حفل إبراهيم فرج
نعمات مدحت
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شهدت الأمسية الشعرية التي نظمتها ساقية الصاوى خلال ملتقى الكتاب في دورته العاشرة، والذي يقام على مدار 10 أيام فى الفترة ما بين 17 إلى 26 من أغسطس فى قاعة النهر، بمقر الساقية بالزمالك، بمشاركة ٢١ دار نشر، للشاعر إبراهيم فرج، شاعر العامية، إقبالًا كبيرًا من جانب الشباب، كما شهد اللقاء تفاعلاً كبيرًا من قبل الشباب.

وألقى فرج عدة قصائد خلال اللقاء، وهي: "ما تتخضيش، سوبر يا لب، باعتبار، أستاذ محمود، كورونا ٢٠٢٠، لو موت".

وفي نهاية اللقاء وجه فرج عدة نصائح للشباب الشعراء المبتدئين في كتابة شعر العامية، كما أجاب على عدة أسئلة طرحها الشباب.
حفل إبراهيم فرج
حفل إبراهيم فرج
حفل إبراهيم فرج
حفل إبراهيم فرج
حفل إبراهيم فرج
حفل إبراهيم فرج

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