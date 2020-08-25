إقبال من الشباب على حفل إبراهيم فرج بساقية الصاوى (صور)

شهدت الأمسية الشعرية التي نظمتها ساقية الصاوى خلال ملتقى الكتاب في دورته العاشرة، والذي يقام على مدار 10 أيام فى الفترة ما بين 17 إلى 26 من أغسطس فى قاعة النهر، بمقر الساقية بالزمالك، بمشاركة ٢١ دار نشر، للشاعر إبراهيم فرج، شاعر العامية، إقبالًا كبيرًا من جانب الشباب، كما شهد اللقاء تفاعلاً كبيرًا من قبل الشباب.وألقى فرج عدة قصائد خلال اللقاء، وهي: "ما تتخضيش، سوبر يا لب، باعتبار، أستاذ محمود، كورونا ٢٠٢٠، لو موت".وفي نهاية اللقاء وجه فرج عدة نصائح للشباب الشعراء المبتدئين في كتابة شعر العامية، كما أجاب على عدة أسئلة طرحها الشباب.