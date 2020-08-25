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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أطلق عليها النار مرتين.. ضبط المتهم بقتل زوجته أمام المارة بالإسماعيلية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:57 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
مصطفى دياب
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تمكنت مديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط المتهم بإطلاق النار على زوجته وسط أحد شوارع منطقة الخامسة، ما أدى لوفاتها في الحال.

تلقى ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بإطلاق شخص النار على زوجته قبل أسبوعين تقريبًا وبتوجههما إلى المستشفى حاولت فتح باب السيارة والهرب منها، إلا أنه تتبعها في شارع منطقة الخامسة وأطلق عليها 3 رصاصات في الصدر والبطن ما أدى إلى وفاتها في الحال، ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات أثبتت أن المتهم يعمل في تجارة المواد المخدرة على نشاط واسع وخاصة «مخدر الشابو» وأن المجني عليها زوجته رفضت العيش معه إلا بعد إقلاعه عن تجارة المواد المخدرة، ما تسبب في حدوث الواقعة.

شكلت مديرية الأمن فريقا لضبط الجاني بإشراف العقيد خالد حبيب رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمد فيصل رئيس فرع غرب، والعقيد هشام الشريف مفتش مباحث المدينة.

وبدأ رجال البحث الجنائي في تعقب أماكن المتهم بعد فراره بسيارة ملاكي واتجاهه نحو مدينة الإسكندرية في يوم ارتكابه الجريمة، إلا أنه بدأ في تغيير أماكن إقامته بين الصعيد ومحافظات الدلتا.

ووردت معلومات للنقباء محمد النجار ومروان منصور وأحمد المراكبي معاونى مباحث قسم ثالث بتواجد المتهم ويدعى «أشرف. ر. أ»، 35 سنة، عاطل، بمنطقة ناحية المنيب بنطاق محافظة الجيزة.

وتمكنت مأمورية مكبرة من القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة وسيارة ملاكي بها آثار لدماء المجني عليها.
وحرر محضر بالواقعة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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