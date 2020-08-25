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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

السوشيال فجرت واقعة الاغتصاب.. محطات في قضية «فتاة الفيرمونت»

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:41 م
فندق فيرمونت
فندق فيرمونت
نوران إمام
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بعد 6 سنوات من حادثة اغتصاب هي الأبشع لتشتهر بأسم الفندق الذى وقعت به الـ"فيرمونت"، عندما نشر حساب عبر تويتر تفاصيلها مع الحفاظ على هوية الفتاة التى تم اغتصابها بعد حفل بملهى ليلى تابع للفندق.

قدم 7 شباب للضحية مخدر دون علمها لتفوق وهي مُحاصرة بذئاب بشرية تنهش جسدها، بل حفروا أول حرف من أسمائهم على مناطق حساسة به، ولم يكتفوا بالآلم النفسية التي تسببوا فيها للضحية عندما قاموا بتصوير مقاطع فيديو وهم يتناوبون الاعتداء عليها.

السوشيال تفجر الجريمة
تصدرت جريمة الفيرمونت ترند "تويتر" فور نشر تفاصيل الحادث، تحولت لقضية رأي عام، وطالب نشطاء بالقصاص من الذئاب، لتخرج إدارة الفندق عن صمتتها بنشر بيان على صفحتها الرسمية توضح أنها على علم بما يدور على منصات التواصل الإجتماعي وأنه جرى تواصل بين فريق عمل الفندق والمجموعات المسؤولة عن تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم لضحية، مضيفة: "من أهم أولوياتنا المحافظة على سلامة أمن ضيوفنا وزملائنا" وأعلنت أنه ستقدم الدعم للسلطات والجهات المسؤلة والمهتمة في حالة وجود تحقيق رسمي.

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي منذ 3 أسابيع، بالتحقيق في شكوى التعدي على فتاة جنسيًّا بـ«فندق فيرمونت نايل سيتي» بالقاهرة،بعد تلقي كتابًا من المجلس القومي للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدم من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة حيث أمر النائب العام بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًّا.

المفاجأة التي تسببت في فرحة الجميع مساء أمس، بيان النيابة العامة التي أمرت بضبط المتهمين ووضع أسمائهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول لاستجوابهم فيما هو منسوب لهم بخصوص الجريمة وجاري استكمال التحقيقات.

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