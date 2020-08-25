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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اعترافات المرتزقة السوريين بالانتهاكات في ليبيا: طريقة جيدة لكسب المال

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:40 ص
المرتزقة السوريين
المرتزقة السوريين
منار أحمد
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اعترف أحد المرتزقة السوريين في ليبيا بعدد من الانتهاكات التي ارتكبوها، داخل العديد من البيوت المهجورة في مصراتة.

وقال طه حمود أحد عناصر فيلق المجد في الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، في مقابلة مع صحيفة "انففستيغيتيف جورنال" الاستقصائية البريطانية: "وجدنا ذهبًا في عدد من البيوت الليبية المهجورة في مصراتة".

كما أضاف: "نقلونا من طرابلس إلى مصراتة دون أن نعرف السبب"، إلا أنه أكد أن الوضع هنا أفضل (مصراتة) بحسب تعبيره، وقال: "لدينا حرية حركة في مصراتة، يمكننا الخروج بمفردنا".

بالإضافة إلى ذلك، أقر بنهب بعض البيوت، قائلًا: "لم يدفعوا لنا ما وعدوا به، لذلك فهي طريقة جيدة لكسب المزيد من المال"(في إشارة إلى تعفيش المنازل).

كما لفتت الصحيفة إلى أن المرتزقة السوريين تلقوا وعودًا بالحصول على راتب شهري يبلغ نحو ألفي دولار، لكن العديد منهم أكدوا أنهم قبضوا مبالغ أقل بكثير.

يذكر أن تركيا تواصل نقل المرتزقة إلى ليبيا على الرغم من إعلان وقف النار الذي أعلنت عنه حكومة الوفاق الجمعة، معتبرة أنه يمهد إلى استئناف المشاورات بغية التوصل إلى حل.

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