ياسين السقا مع والده في أحدث ظهور (صور)

وكان المنتج تامر مرسي كشف عن تقديم مسلسل "نسل الاغراب" وعرضه في رمضان 2121 عن طريق نشر صورة تجمعه بالنجمين أحمد السقا وأمير كرارة وعلق: "مسلسل "نسل الاغراب" رمضان 2021 حصريًا على شاشات المتحدة.







شارك ياسين السقا، نجل الفنان أحمد السقا، متابعيه صورة له مع والده، وذلك عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".يذكر أن الفنان أحمد السقا شارك في السباق الرمضاني الماضي ببرنامج "اغلب السقا" وهو مسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، بجائزة 100 ألف جنيه يوميا، وتُقدمه النجمة رزان مغربي.