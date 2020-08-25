مصرع حوثيين أثناء محاولتهم زراعة عبوة ناسفة باليمن

لقى عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم؛ إثر انفجار عبوة ناسفة حاولوا زرعها على أطراف منطقة الحمينية بمديرية (حيس) جنوب الحديدة غربي اليمن.وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة، وفقا لقناة العربية الفضائية، اليوم الثلاثاء، أن عبوة ناسفة حوثية انفجرت بعناصر الميليشيات أثناء محاولتهم زرعها في إحدى طرقات منطقة الحمينية غرب (حيس) ما أدى إلى مصرع اثنين منهم على الأقل.وأوضح أن عناصر حوثية حاولت الوصول إلى مكان الانفجار لإنقاذ وإسعاف زارعي العبوة بعد انفجارها، إلا أن قوات من اللواء 11 عمالقة المرابطين في المنطقة، تعاملوا معهم وأوقعوا فيهم إصابات مباشرة.وكان خمسة من عناصر ميليشيا الحوثي قد لقوا مصرعهم، في وقت سابق، على أيدي القوات المشتركة جراء محاولتهم اختراق الهدنة الأممية.. واستهدفت ميليشيات الحوثي بنيران أسلحتها الرشاشة وبشكل عشوائي قرى الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة.كما أشارت مصادر محلية إلى أن القرى السكنية والمزارع تعرضت للاستهداف الحوثي بالأسلحة الرشاشة عياري 12.7 و14.5 ومعدل البيكا.وتزامنت عمليات الاستهداف مع عمليات قنص بسلاح القناصة على المارة في الطرقات مما سبب حالة من الخوف والرعب في صفوف المدنيين، ومنذ انطلاق الهدنة الأممية بالحديدة عام 2018 تواصِل ميليشيات الحوثي خروقاتها وانتهاكاتها بحق المدنيين مخلِفة آلاف الضحايا في صفوفهم.