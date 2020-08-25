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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 15 شخصًا بهجوم مسلح جنوب بوروندى

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:48 ص
هجوم مسلح جنوب بوروندى
هجوم مسلح جنوب بوروندى
وكالات
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قتل 15 شخصًا على الأقل بهجوم شنه مسلحون جنوب بوروندي، حسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس".

ونقلت الوكالة عن سكان محليين نجوا من الهجوم أن القتال في منطقة بوجاراما في إقليم رومونجي بدأ أمس الأحد واستمر حتي الاثنين مشيرة إلى أن الأهالي يختبئون في الأحراش.

وقال أحد شهود العيان، طلب عدم نشر اسمه خشية تعرضه للانتقام: "خطف المسلحون كل من قابلوه وقتلوهم قبل أن يشتبكوا مع الجيش صباح الأحد".

ولم يتضح بعد ما إذا كان القتلى من أفراد قوات الأمن أم المدنيين أم المهاجمين. وذكر مسؤول حكومي كبير أن الهجوم، الذي وقع بينما تجري البلاد انتخابات محلية، لم يكن غير متوقع ومن المحتمل أن يكون مرتبطا بعودة لاجئين من رواندا قريبا.

وقال المسؤول إن "الحكومة توقعت أن تحاول الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة تنفيذ هجمات قبل أول عملية إعادة لاجئين من رواندا"، التي تستضيف آلاف اللاجئين من بوروندي المجاورة الذين فروا من العنف عام 2015.

ونُشرت رسالة على يزعم أنها من جماعة "ريد تبارا" البوروندية المتمردة تقول إنها تتمركز في الكونغو وتعلن فيها مسؤوليتها عن الهجوم، مضيفة أنها "حيدت" تسعة رجال شرطة ونحو 20 متشددا.

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