لماذا يكره الإخوان الإمام الطيب؟ (فيديو)

بثت فضائية «إكسترا نيوز» تقريرا يفضح أسباب كره جماعة الإخوان لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأهر الدكتور أحمد الطيب.وكشف التقرير أن كراهية جماعة الإخوان لشيخ الأزهر قديمة وعميقة، بدأت بالعرض العسكري للجماعة الإرهابية في جامعة الأزهر، وعلى إثره استنكر الطيب إقحام المؤسسة في السياسة، لأنها مؤسسة وطنية وليست سياسية.وجاء في التقرير أن وسطية الطيب لم تعجب المتطرفين، وصدرت أوامر لبلطجية الإخوان باقتحام مكتب شيخ الأزهر، وقرر رئيس الإخوان إهانته وعدم مصافحته.وفند شيخ الأزهر أكاذيب الإخوان عن عدم وجود حرم للوطن، فقال: «عندما يقال أن الوطن لا حرمة له هذا ليس من الإسلام، الإسلام يؤكد على حرمة الوطن»، وأكد الطيب أن فكر الإخوان لا يعترف بالأوطان ويكفر المجتمعات المسلمة.وشبه الطيب الإرهابيين بالخوارج، فخرج بوق إعلام الإخوان يدعون أن شيخ الأزهر افترى عليهم، وشنوا عليه هجوما قذرا، لكن الإمام ترفع عن صغائر الصغار، ومضى في طريق الوسيطة.