الديهي عن «جريمة الفيرمونت»: «محدش على راسه ريشة»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن البعض تساءل عن مقدرة الدولة على التحرك القانوني إزاء المتهمين في جريمة اغتصاب فتاة، تعود وقائعها لعام 2014 في فندق الفيرمونت الشهير وسط القاهرة، وذلك لكون آبائهم رجال أعمال لهم نفوذ داخل الدولة.وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، أن قرار النيابة العامة بضبط المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، يغلق بابًا من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.وعقب: "مصر لن تقبل أن يكون هناك مذنب خارج أسوار العدالة، ولن يعود مراكز القوى، ومحدش على راسه ريشة".