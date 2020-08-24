بطلة «أماكن السهر».. دينا الشربيني تظهر 23 مرة في كليب عمرو دياب

مراحل كثيرة مرّت بها علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني، منذ عام 2017 الذي انطلقت فيه شائعات ارتباطها بعمرو دياب، وحتى الآن لم يُصرّح أحد الأطراف بشكلٍ رسمي عن زواجهما، إلا أن علاقتهما ظلّت مثيرة للجدل في كل مرة يظهران فيها، والتي كانت آخرها ظهور الثنائي في كليب عمرو دياب الجديد "أماكن السهر"، حيث ظهرت دينا الشربيني وهي تتراقص معه مستحوذة على أغلب مشاهد الكليب.ظهرت دينا الشربيني في كليب "أماكن السهر" كثيرًا، وهي ترقص وتغني على أنغام الموسيقى، حيث كانت بطلته الأساسية، إلا أن عدد المرات التي ظهرت فيها بصحبة عمرو دياب كانت 23 مرة، تنوعت ما بين الرقص معه، والغناء، والتصوير معه باستمرار من زوايا مختلفة في الكليب الذي تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحه اليوم.وفور مشاهدة المصريين والعرب للكليب الجديد للهضبة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الهضبة ودينا الشربيني مصحوبة بعبارات رومانسية عديدة، حيث لم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها الثنائي معًا، حيث كان أول ظهور لهما في عيد ميلاد دينا الشربيني في مارس 2017، حين ظهر في مقطع فيديو وهو يقدم لها هدية.وفي أبريل من نفس العام، ظهرا الثنائي سويًا على الخطوط الجوية الإماراتية، الأمر الذي أثار شكوكًا حول طبيعة العلاقة التي تجمعهما، وفي أغسطس من نفس العام، غنى الهضبة لدينا الشربيني الأغنية الشهيرة "برج الحوت"، حيث تعد دينا الشربيني من مواليد هذا البرج، لتتصور الفنانة بعدها وهي ترقص وتغني على الأغنية.وفي أكتوبر 2017، ظهرت دينا الشربيني مع عمرو دياب في عيد ميلاده وهي تحتفل به بشكلٍ مفاجئ، على أغنية "الفرحة الليلة"، وفي تصريح تلفزيوني لدينا الشربيني في أحد اللقاءات، قالت عن علاقتها بعمرو دياب: "عمرو دياب متألق وناجح، وهو إنسان يجب أن نحبه، لأنه طيب وجدع وأنا آخذ رأيه في جميع أعمالي الفنية، وهو غيرني كثيرا وجعلي شخصية أفضل بكثير، ونحن الاثنان نحب الحياة، وهو يدفعني للأمام دائما، وأحب جميع أغنياته القديمة والحديثة"، ما دفع الجميع لتداول هذه التصريحات والسؤال عن سبب تأخرهما في إعلان زواجهما.