رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد»: غدًا طقس حار رطب.. والقاهرة 36 درجة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:41 م
طقس حار
طقس حار
أ ش أ
طباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس غدا، الثلاثاء، شبورة مائية صباحا وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة.

كما تسود شبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة، وطقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على جنوب سيناء، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

أما حالة الطقس ليلا فيكون لطيفا على القاهرة والوجه البحري، ولطيفا على السواحل الشمالية، ولطيفا على شمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى
القاهرة 36 24
الإسكندرية 32 24
وادى النطرون 35 23
طنطا 35 24
شبين الكوم 36 24
دمنهور 34 24
بلطيم 32 25
مطروح 30 22
السلوم 33 23
سيوة 37 22
بورسعيد 32 25
دمياط 31 25
الزقازيق 36 25
المنصورة 35 24
الإسماعيلية 37 23
السويس 37 24
العريش 34 23
رفح 33 23
رأس سدر 36 24
نخل 36 21
نويبع 38 29
طابا 36 26
كاترين 33 19
الطور 34 26
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 38 28
مرسى علم 36 29
الفيوم 37 24
بنى سويف 37 24
المنيا 38 23
أسيوط 38 24
سوهاج 39 25
قنا 40 26
الأقصر 41 27
أسوان 41 26
إدفو 40 26
أبوسمبل 40 25
الوادى الجديد 41 24
شلاتين 38 27
أبورماد 37 27
حلايب 35 28
رأس حدربة 35 28

موضوعات متعلقة

«عندنا 30 جارية حبشية وتركية»: اعترافات ماجدة عن عائلتها وأفلامها

الجزء الـ2 من الحركة القضائية أمام مجلس القضاء الأعلى.. غدا

وصول طائرتي مساعدات جديدتين من الجسر الجوي الإغاثي المصري إلى لبنان

رضا عبدالعال عن مباراة القمة: «دفاع الأحمر كان شوارع»

الصور

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

image description

القمة 120.. الزمالك يكسر كبرياء الأهلي بالثلاثة

image description

تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

«الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب

الأكثر قراءة

45 طالبًا «يحبسون» مدرّسهم فى أسيوط

منع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوة

رفض ممارسة الشذوذ معه.. كشف غموض واقعة قتل عامل بقنا

وزير الأوقاف: 3 فئات تسقط عنها صلاة الجمعة في زمن الوباء

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

«عندنا 30 جارية حبشية وتركية»: اعترافات ماجدة عن عائلتها وأفلامها

أبكى عبد الناصر وانتزع اعترافًا نادرًا من يوسف شاهين.. زاوية مختلفة من حياة شكري سرحان

اتُهمت في قضية «الآداب الكبرى».. مآسي حياة ميمي شكيب في حياتها وبعد موتها

اعترافات محمد خان: اتهموني بالجنون بسبب محمود حميدة والوسط الفني خذلني

نجم الساعة

المتقدمون للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة يتحدثون لـ«الدستور»

منوعات

ثنائى ريال مدريد وبرشلونة الأسوأ فى دورى الأبطال

منسق حفل زفاف هارى وميجان.. «الغيرة والأضواء» دفعتهما للفرار من بريطانيا

اشتباكات فى «الشانزليزيه» بعد هزيمة باريس سان جيرمان

«موت 19» تمثال يجسد بطولة الأطباء في مواجهة كورونا (فيديو)

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «1»
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «1»
ماجد حبته
منظمة إرهابية تبحث عن رئيس!
ماجد حبته
كذبة قطرية إسرائيلية قديمة
المزيد

الثقافة

«بعد إثارة الجدل».. التنسيق الحضاري: تمثال السادات غير موجود بميادين المنوفية

الكاتب عبد الله السلايمة يطلق «ملتقى العريش الثقافي» في سيناء

وزيرة الثقافة تحول «الصوت الذهبي» لمشروع قومي وترفع جوائزها

كتّاب: «الرعب والتربح والهروب» أسباب توجه الشباب لكتابة الرواية