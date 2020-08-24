«الأرصاد»: غدًا طقس حار رطب.. والقاهرة 36 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس غدا، الثلاثاء، شبورة مائية صباحا وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة.كما تسود شبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة، وطقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على جنوب سيناء، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.أما حالة الطقس ليلا فيكون لطيفا على القاهرة والوجه البحري، ولطيفا على السواحل الشمالية، ولطيفا على شمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 36 24الإسكندرية 32 24وادى النطرون 35 23طنطا 35 24شبين الكوم 36 24دمنهور 34 24بلطيم 32 25مطروح 30 22السلوم 33 23سيوة 37 22بورسعيد 32 25دمياط 31 25الزقازيق 36 25المنصورة 35 24الإسماعيلية 37 23السويس 37 24العريش 34 23رفح 33 23رأس سدر 36 24نخل 36 21نويبع 38 29طابا 36 26كاترين 33 19الطور 34 26شرم الشيخ 38 29الغردقة 38 28مرسى علم 36 29الفيوم 37 24بنى سويف 37 24المنيا 38 23أسيوط 38 24سوهاج 39 25قنا 40 26الأقصر 41 27أسوان 41 26إدفو 40 26أبوسمبل 40 25الوادى الجديد 41 24شلاتين 38 27أبورماد 37 27حلايب 35 28رأس حدربة 35 28