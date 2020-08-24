«الأرصاد»: غدًا طقس حار رطب.. والقاهرة 36 درجة
الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:41 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس غدا، الثلاثاء، شبورة مائية صباحا وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة.
كما تسود شبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة، وطقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على جنوب سيناء، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
أما حالة الطقس ليلا فيكون لطيفا على القاهرة والوجه البحري، ولطيفا على السواحل الشمالية، ولطيفا على شمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 36 24
الإسكندرية 32 24
وادى النطرون 35 23
طنطا 35 24
شبين الكوم 36 24
دمنهور 34 24
بلطيم 32 25
مطروح 30 22
السلوم 33 23
سيوة 37 22
بورسعيد 32 25
دمياط 31 25
الزقازيق 36 25
المنصورة 35 24
الإسماعيلية 37 23
السويس 37 24
العريش 34 23
رفح 33 23
رأس سدر 36 24
نخل 36 21
نويبع 38 29
طابا 36 26
كاترين 33 19
الطور 34 26
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 38 28
مرسى علم 36 29
الفيوم 37 24
بنى سويف 37 24
المنيا 38 23
أسيوط 38 24
سوهاج 39 25
قنا 40 26
الأقصر 41 27
أسوان 41 26
إدفو 40 26
أبوسمبل 40 25
الوادى الجديد 41 24
شلاتين 38 27
أبورماد 37 27
حلايب 35 28
رأس حدربة 35 28
كما تسود شبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة، وطقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على جنوب سيناء، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
أما حالة الطقس ليلا فيكون لطيفا على القاهرة والوجه البحري، ولطيفا على السواحل الشمالية، ولطيفا على شمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 36 24
الإسكندرية 32 24
وادى النطرون 35 23
طنطا 35 24
شبين الكوم 36 24
دمنهور 34 24
بلطيم 32 25
مطروح 30 22
السلوم 33 23
سيوة 37 22
بورسعيد 32 25
دمياط 31 25
الزقازيق 36 25
المنصورة 35 24
الإسماعيلية 37 23
السويس 37 24
العريش 34 23
رفح 33 23
رأس سدر 36 24
نخل 36 21
نويبع 38 29
طابا 36 26
كاترين 33 19
الطور 34 26
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 38 28
مرسى علم 36 29
الفيوم 37 24
بنى سويف 37 24
المنيا 38 23
أسيوط 38 24
سوهاج 39 25
قنا 40 26
الأقصر 41 27
أسوان 41 26
إدفو 40 26
أبوسمبل 40 25
الوادى الجديد 41 24
شلاتين 38 27
أبورماد 37 27
حلايب 35 28
رأس حدربة 35 28