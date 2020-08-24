ضبط 3315 سائقًا لعدم ارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، في اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 3315 سائقا للنقل الجماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات.