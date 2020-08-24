عبده الأودن رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة بدءًا من 11 سبتمبر

قالت مصادر قضائية إن المستشار عيد عبدالغني محمد سويلم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، سيبلغ سن التقاعد في 10 سبتمبر المقبل، (70 عامًا) بحسب السن القانونية لتقاعد القضاة عند السبعين.ولفتت المصادر إلى أن المستشار عبده عطية الأودن، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، حاليًا، سيتولى رئاسة المحكمة.يأتي ذلك وفقًا لقانون السلطة القضائية الذي نص على أن من يتولى رئاسة محكمة استئناف القاهرة أقدم قاضي بين قضاة الاستئناف، كما يتولى رئاسة "استئناف الإسكندرية"، المستشار محمد محمود مصطفي رفعت عرابي، رئيس محكمة استئناف طنطا، وذلك وفق مبدأ الأقدمية.وأشارت المصادر إلى أن ذلك التغيير يعد آخر تغيير في رؤساء محاكم الاستئناف، حيث يشهد استقرارا في تشكيل رؤساء محاكم الاستئناف الـ8 على مستوى الجمهورية حتى نهاية العام القضائي يونيو من العام المقبل.وفي سياق متصل، يشهد أيضا تشكيل مجلس القضاء الأعلى استقرارًا في تغيراته بحدوث آخر تغيير في رؤساء محاكم الاستئناف، بدءًا من 11 سبتمبر المقبل، اليوم التالي لبلوغ المستشار عيد عبدالغني محمد سويلم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، سن التقاعد.ويصبح تشكيل مجلس القضاء الأعلى اعتبارًا من 11 سبتمبر المقبل، من كل من المستشار عبدالله شوضة، رئيس محكمة النقض، والمستشار فتحي المصري، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار فتحي حنضل، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والمستشار عبده أحمد عطية الأودن، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد محمود عرابي، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار محسن مبروك، رئيس محكمة استئناف طنطا.