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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجار شادر أخميم بسوهاج يستغيثون لإزالة الأسواق العشوائية (فيديو)

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:17 م
تجار شادر أخميم بسوهاج
تجار شادر أخميم بسوهاج
محمود عبد العال
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حالة من الغضب تجتاح تجار شادر مدينة أخميم بعد توقف حركة البيع والشراء داخل السوق، بعد انتشار الأسواق العشوائية في المركز؛ مما أدى إلى هجرة السوق الرسمي للمدينة.

قال كمال كامل عبدالعال، أحد كبار التجار داخل سوق أخميم، إن "الموضوع يرجع إلى 5 سنوات، حينما قررت الحكومة بعمل سوق رسمي للمحافظة، وتم عمل مزاد لتأجير المحلات الكائنة داخل السوق، وكذلك إخلائنا من محلاتنا في وسط المدينة".

وأضاف أنه "بالفعل تم الاستجابة إلى قرارات الحكومة بإخلاء المحلات الخاصة بنا في منازلنا والخروج إلى الشادر في قلب الجبل؛ ليكون سوق مجمع لكل تجار أخميم".

وتابع: "ولكن فوجئنا بعد ذلك أن الأسواق العشوائية ملئت شوارع القرى القريبة داخل مركز أخميم؛ مما جعل سوق أخميم الرسمي يتوقف تماما عن العمل".

فيما قال عاطف الجعفري أحد تجار شادر أخميم، إن "الوضع أصبح سيئا بعد انتشار الأسواق العشوائية والتي قطعت طريق الوصول إلينا نظرا لقرب مسافتها، ولكن الدولة لا تستفيد منها شيء على عكس التزامنا نحن في دفع حق الدولة من ضرائب وتأمينات وحق انتفاع وإيجارات، بالإضافة إلى تشغيل عدد كبير من العمالة التي أصبحت عبء علينا".

وناشد تجار سوق أخميم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، في إزالة الأسواق العشوائية الواقعة في القرى القريبة منهم مثل قرية نيدة والصوامعة شرق، ومتابعة الوضع لعدم تكراره كل مرة، كذلك عودة الخدمات الشرطية للسوق بعد تعرضهم لأكثر من حالة سرقة.

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