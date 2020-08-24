استشاري: السوشيال ميديا أثرت علينا سياسيا وعاطفيا واقتصاديا (فيديو)

أكدت الدكتورة عزة ريان، استشارى العلاقات الأسرية، إن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين والخطر في الاستخدام الخاطئ لها، مشيرة إلى أن السوشيال ميديا أثرت على المجتمع، اجتماعيا وسياسيًا وعاطفيًا واقتصاديًا، وحملت جوانب إيجابية وسلبية أيضًا.وشددت الدكتورة عزة ريان، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، على ضرورة الاستخدام المنضبط للسوشيال ميديا، مستطردة:" المفروض الأول الأقل من 11 سنة لا يجلسوا على السوشيال ميديا لوحدهم، والأب والأم وسيلة ضبط مهمة جدًا لسلوكيات الأطفال".وعن الخيانة الزوجية والتجسس، قالت: "اللى هيدور هيلاقى، ويجب على الزوجة حينما تكتشف خيانة، أن تسأل نفسها الأسباب، ومن ثم تحاول الإصلاح وبعد ذلك المواجهة بلطف، لتجنب الانفصال، ومعرفة أسباب هذه الخيانة".