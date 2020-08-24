حسن الرداد يتفق على تقديم على تجربتين سينمائيتين

استعاد النجم حسن الرداد نشاطه السينمائي مؤخرا بعد انقطاع نحو عامين، حيث يعرض له حاليا فيلمه "توأم روحي" مع الفنانة أمينة خليل والفنانة عائشة بن أحمد وحقق نجاحا مميزا خلال أسبوع عرضه الأول."الدستور"، علم أن "الرداد" اتفق مع المنتج أحمد السبكي على تقديم تجربتين سينمائيتين الأولى كوميدية والثانية أكشن.ويحاول الرداد تقديم التجربة الكوميدية أولا بالتوازي مع استعادة اللياقة البدنية مرة أخرى من أجل الجاهزية للفيلم الأكشن ثم يقدم لاحقت، ولم يستقر على التواجد في الموسم الدرامي الرمضاني الجديد بعد.