بالإعلان عن حكومة جديدة.. توقعات بانفراجة سياسية في تونس

قالت وسائل إعلام تونسية، اليوم الإثنين، إنه من المرجح أن يعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي تركيبة حكومته الجديدة صباح اليوم الإثنين، متوقعة أنها ستتكون من مستقلين وستضم 23 وزيرا، سيدمج فيها المشيشي وزارات اقتصادية من بينها المالية والاستثمار والتنمية وأملاك الدولة في وزارة واحدة بقيادة الاقتصادي علي الكعلي، وفقا لقناة "العربية".وأضافت، أن حزب التيار الديمقراطي قرر عدم منح الثقة لحكومة المشيشي، فيما قرر المجلس الوطني لحركة الشعب منحها الثقة وتفويض المكتب السياسي بمهمة متابعة برنامج الحكومة ونزاهة واستقلالية أعضائها.واستشعر راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة "الإخوانية" ورئيس البرلمان التونسي، الخطر من جديد ولجأ إلى المناورة، بعدما ضاق الخناق أكثر عليه وعلى حركته، ودعا إلى تغيير النظام الانتخابي في البلاد، للضغط على الخصوم السياسيين وتحويل الرأي العام، في وقت لم يبق للنهضة ورئيسها سوى حاشية الغنوشي، وهي تريد أن تبين أنها ما زالت بقوتها المعهودة، أما في حال إعادة الانتخابات وحل البرلمان فلن تستطيع أن تحصد أكثر من 15 نائبًا، وفق النائب فيصل التبيني.