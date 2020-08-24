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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«العربية للدراسات»: لهذا تتجنب أوروبا أخذ مواقف ضد الإخوان

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:19 ص
العميد سمير راغب
العميد سمير راغب
الشيماء زيدان
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قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، إن ما نشرته "التايمز البريطانية" بقيام هيئة الإغاثة الإسلامية بنشر التطرف مؤكد وليس وضعًا جديدًا، مشيرًا إلى أن قطر معروف عنها أنها تتخذ من الجمعيات الأهلية والخيرية ستارًا للعمل الإرهابي ونقل الأموال وتحويلها للإرهابيين.

وأضاف «راغب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية «ريهام السهلي» ببرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» مساء الأحد، أن الجمعيات الخيرية التي يتم تشيكلها لدعم الإرهاب، ترأسها عناصر غير معروفة تابعة للتنظيم الإرهابي.

وأوضح أن أوروبا تتجنب أخذ مواقف ضد الإخوان القاطنين بالدول الأوروبية حتى لا يُقال عنها أنها تتخذ مواقف ضد الإسلام، مشيرًا إلى أن تصريحات حشمت خليفة، الأمين العام السابق لـ"هيئة الإغاثة الإسلامية"، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تصرف أحمق مثل تصرفات الإخوان.

وتابع: "المفروض حشمت خليفة موجود لتقريب الفجوة والاصطدام الحضاري بين المسلمين والأجانب والعرب والأوروبيين، لكن تغريدات دعم حماس والإساءة للعرب جعل الرأى العام الأوروبي يدرك خطورته على أوروبا".

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