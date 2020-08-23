الديهي: الإفتاء تخوض معركة التنوير والحفاظ على الدين

أثنى الإعلامي نشأت الديهي، على الجهود التي قامت بها دار الإفتاء، لافتًا إلى أنها تخوض معركة التنوير والوعي والحفاظ على الدين على نار هادئة ضد أهل الشر والخوارج والتكفيريين بالحجة والدين.وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، أن الإفتاء فتحت باب الاجتهاد والقياس الذي كان قد أغلق لمدة قرون.وأكد عدم وجود خلاف بين مؤسسة الأزهر ودار الإفتاء، معقبًا: "مصر دولة مؤسسات والتنوع شيء يميز الدولة المصرية، ولن نسمح بالاصطياد في الماء العكر".