خالد جلال يدعم الأهلي بعد الخسارة: أعظم نادي في إفريقيا

وجه الفنان والمخرج الكبير خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة المصرية، ومدير مركز الإبداع الفني رسالة دعم عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلي النادي الأهلي المصري، وذلك بعد الخسارة بثلاثة أهداف في مباراة أمس، أمام نادي الزمالك في الدوري المصري حيث قال: "إلى الأبد أعظم نادي في مصر وإفريقيا والوطن العربي".يذكر أن المخرج خالد جلال أعاد عرض سينما مصري إلي مركز الإبداع الفني مع تشديد الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد الاجتماعي، من أجل السلامة العامة للجمهور من تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وهو العرض الذي يقدم يوميا وحقق نجاحا كبيرا في عروضه السابقة.