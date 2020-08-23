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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

لا تتنازل عن رشاقتها.. ماذا تأكل «كيت» دوقة كامبريدج؟ (صور)

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:57 م
كيت مدلتون
كيت مدلتون
مارسيل نظمي
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تتبع كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، أسلوب حياة صحي، وهذا لا يعد اختيارًا فرديًا بل هو ضروريًا لأفراد العائلة المالكة ليس فقط لأجل الحفاظ على أوزانهم، ولكن للتمتع بصحة أفضل ولياقة طيلة العمر، ومظهرا أنيقا ينطبع على بشرتهم ومظهرهم بشكل عام.

و يتناول الزوجان كيت ميدلتون والأمير ويليام، مجموعة متنوعة من الوجبات المغذية، حيث تطبخ كيت بنفسها غالبًا في المنزل لهما ولأطفالهما الثلاثة الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.
عصير الفطار
عصير الفطار
- ماذا تأكل كيت ميدلتون على الإفطار؟

هي من أشد المعجبين بالعصائر على الإفطار، تشبه في ذلك ميجان ماركل، ووفقًا لـ "Mail Online"، تمزج الدوقة القليل من اللفت، سبيرولينا (نوع من الطحالب)، ماتشا (أوراق الشاي الأخضر)، السبانخ، رومين، أوراق الكزبرة، والتوت معًا لتناول مشروب صباحي صحي، مع هذا المزيج فلا عجب أن تبدو متألقة للغاية.

ويُعتقد أيضًا أن كيت تستمتع بوعاء من دقيق الشوفان على الإفطار في الكثير من الأحيان.
طبق السوشي
طبق السوشي
- وجبة الغداء.. خالية من اللحوم

الدوقة ليست نباتية، لكنها في الأغلب تحب تناول أطباق خالية من اللحوم على الغداء، خلال جولتها مع
زوجها الأمير ويليام في الهند، كشف الشيف راجو ديورا، الذي كُلف بصنع أطباق للزوجين الملكيين أثناء إقامتهما في قصر تاج محل، أنه قدّم غداء من كباب الخضار وكاري العدس للزوجين؛
وأوضح: "كل شيء نباتي لأنه قيل لي أن هذا ما يفضلونه"، وقال الأمير هاري في وقت سابق: "أنا وزوجتي نحب السوشي".

ووفق "Hello Magazine" فإن مفضلات كيت الأخرى، هي سلطات البطيخ والتبولة والسيفيتشي والجازباتشو، بحسب مقال نشرته صحيفة ديلي ميل عام 2014.
وجبة العشاء
وجبة العشاء
- وجبة العشاء.. قريبة للأطباق الشعبية

تأكل الدوقة وجبات مسائية مماثلة للعديد منا: المشاوي والمكرونة والكاري، وعندما كانت حاملًا في شهرها السابع بالأمير جورج، استمتعت كيت بطبق خضار محلي الصنع أعده الزوجان الهنديان تشان شينجاديا وزوجها هاش، اللذين كانا يديران متجر سبار بالقرب من منزل كيت في بيركشاير في ذلك الوقت.

و الدجاج المشوي هو وجبة شهيرة أخرى مع العائلة المالكة، واشتهر الأمير هاري زوج ميجان أثناء طهيهما للوجبة، كما أحبها كيت وويليام أيضًا.

كما أن المكرونة أيضًا وجبة مفضلة في قصر كامبريدج، حيث يحب أطفالها المشاركة في طهيها، وصنعوا المكرونة بالجبن في أحد الزيارات، أحدهم يحرك الدقيق، واحد يضع الحليب والزبدة فيها، ويصنعون السلطات والأشياء.

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