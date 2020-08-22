رشوان توفيق يكشف سبب نجومية الفنان ياسر جلال

نصح الفنان القدير رشوان توفيق، شباب الممثلين بالاجتهاد وقراءة النصوص بالصوت وليس بالعين؛ لأن ذلك يسهّل من حفظها.وكشف «توفيق»، خلال لقائه مع برنامج "المساء مع قصواء"، المذاع على قناة TEN، أنه يشاهد من الممثلين صغار السن أحمد السقا وأحمد عز وياسر جلال.وأشار رشوان، إلى أن له وجهة نظر دينية، في نجومية الفنان ياسر جلال، في سن متأخرة: "الواحد بينجح في الميعاد اللّي بيحدّده ربنا، ياسر زي البدر مقومات الجسم والشكل، عمل فيلم النوم في العسل وموّت نفسه، نادية الجندي أعطته دور بطولة أمامها وبرضو محققش النجاح، التاريخ وإرادة الرحمن أنه ينجح دلوقتي لما دب الشعر الأبيض في دقنه، ربنا قال كن فيكون".وأشار إلى أن محمد هنيدي، وهو صغير مثل مشاكل كوميدية صارخة، ولم يكن نجمًا أصبحوا نجومًا بعد سنوات، لأنها إرادة ربنا: "ربما الممارسة توصل للنضج الفني وتصقل الموهبة".