النائب العام يشارك في لجان مقابلات الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي

استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم السبت، المستشار حمادة الصاوي النائب العام، الذي شارك في لجان اليوم الأول من المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، حيث ستستمر المقابلات على مدار 5 أيام متتالية.ويهدف البرنامج إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث، متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة، مما يجعلهم قادرين على تبوؤ المناصب القيادية المختلفة، وتم تخريج الدفعة الأولى من البرنامج بعدد 190 متدربًا بعدد 640 ساعة تدريبية في شهر يناير 2018، وتضم حاليًا الدفعة الثانية 79 متدربًا، والتي بدأت الدراسة بها في شهر نوفمبر 2019.وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.