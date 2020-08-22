الأمم المتحدة ترحب بتعيين بعثة تقصي حقائق في ليبيا

رحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، بإعلان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، عن تعيين 3 محققين مستقلين متميزين لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا، وهم محمد أوجار من المغرب، تريسي روبنسون من جامايكا، وشالوكا بياني من زامبيا والمملكة المتحدة.وقالت البعثة، في بيان السبت، إن هذا التعيين يأتي في وقت يتوقع فيه الشعب الليبي العدالة والمساءلة، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها القوي لإجراء تحقيق شامل وغير منحاز في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي وذلك منذ بداية 2016.ودعت البعثة الأطراف الليبية المعنية بتقديم التعاون الكامل مع فريق المحققين كخطوة أساسية نحو وضع حد للإفلات من العقاب، ومنع المزيد من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في ليبيا.