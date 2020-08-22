«بعد استجابة السيسى».. زوجة «محمود»: نجرى الفحوصات والرئيس جبر بخاطرنا

سيطرت حالة من الفرح على أسرة المواطن محمود سمير الذي يعاني من السمنة المفرطة واستجاب له الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمر بعلاجه على نفقة الدولة، جاء ذلك عقب مناشدات عديدة له على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تسببت السمنة في إصابة محمود سمير بعدة أمراض في القلب والتي سببت بدورها مشاكل في التنفس ما جعل حالته شديدة الصعوبة.تقول آية مصطفي، زوجة محمود سمير، لـ"الدستور"، إنه تم نقله لمستشفى دار الشفاء منذ قليل وهو الآن يقوم بإجراء عدة تحاليل لتحديد ما يجب فعله وإذا كان سيخضع لعملية جراحية أم لا.وأضافت آية مصطفى، أنها تساند زوجها حتى يشفى تمامًا، مؤكدة أن استجابة الرئيس لعلاجه قد سببت لهم السعادة ورفعت من الروح المعنوية لزوجها، وأشارت آية مصطفى إلى أنها ممتنة للرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب توفير وظيفة لها مؤكدة أنها سوف تجتمع مع محافظ الغربية خلال الأيام المقبلة لاستلام وظيفتها.وقالت آية مصطفي في تصريحات خاصة لموقع "الدستور": سيظل الرئيس عبد الفتاح السيسي الذراع الآمنة لمصر وسيظل جابر خواطر الغلابة مثلنا.