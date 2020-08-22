المالكي يؤكد توحيد الجهد الأمني في مواجهة فلول الإرهاب
السبت 22/أغسطس/2020 - 03:20 م
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أكد رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي، نوري المالكي، أهمية توحيد الجهد الأمني في مواجهة فلول الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
وبحث المالكي- خلال لقائه اليوم السبت مع مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية "نينا"- مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، والتحديات التي تواجه البلاد.
وبحث المالكي- خلال لقائه اليوم السبت مع مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية "نينا"- مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، والتحديات التي تواجه البلاد.