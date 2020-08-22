المالكي يؤكد توحيد الجهد الأمني في مواجهة فلول الإرهاب

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي، نوري المالكي، أهمية توحيد الجهد الأمني في مواجهة فلول الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.وبحث المالكي- خلال لقائه اليوم السبت مع مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية "نينا"- مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، والتحديات التي تواجه البلاد.