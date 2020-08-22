«الدستور» تنفرد بصورة شيك رد رمضان صبحى لقيمة إعلان «إيجيبت فود»

كشف مصدر بشركة "إيجيبت فود" عن تفاصيل جديدة في أزمة اللاعب رمضان صبحي بعد تصويره إعلانًا للشركة.

وصرح المصدر، لـ"الدستور"، بأن اللاعب رمضان صبحي رد الشيك الخاص بأحد إعلانات الشركة التي تم تصويرها بالتعاون مع لاعبي الأهلي، قبل المطالبة برده، وذلك قبيل إعلان رغبته الانتقال إلى بيراميدز.





وأشار المصدر إلى أن اللاعب وقّع قبل الاتفاق على الإعلان استمارة تثبت استمراره في الأهلي، وعلى هذا الأساس تواجد "صبحي" في الإعلان بصفته أحد لاعبي الأهلي، إلا أنه رد الشيك الخاص بالإعلان، وذلك قبل إعلان رغبته الرحيل عن النادي الأهلي.





وبين المصدر أنه لذلك حذفت الشركة مشاهد صبحي الإعلانية بعد إعلان رغبته في الرحيل عن القلعة الحمراء، مؤكدا احترام الشركة للاعب رمضان صبحي، ونادي الأهلي.