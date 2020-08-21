الاثنين.. صرف بدل التدريب للصحفيين

أعلن محمد شبانة، الأمين العام لنقابة المحامين، إنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا بداية من بعد ظهر الاثنين المقبل للزملاء بالصحف الحزبية والمستقلة والخاصة.ولفت إلى أنه تتوفر سيولة تزيد عن عشرين مليون جنيه بعد صرف المعاشات لشهر أغسطس (أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه) وكذلك المرتبات والالتزامات الشهرية للتشغيل ومصروفات العلاج (وتزيد عن مليونى جنيه) والقسط الخاص بأرض مدينة السادس من أكتوبر (ويزيد عن أربعة مليون ونصف المليون جنيه).