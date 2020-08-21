فرنسا تدعو جميع الأطراف الليبية لتنفيذ فعلي لوقف الاقتتال

دعت فرنسا اليوم الجمعة، جميع الأطراف الليبية إلى تنفيذ فعلي لوقف الاقتتال والانخراط في عقد اتفاق طويل الأمد لوقف إطلاق النار.وكانت الخارجية الفرنسية أعلنت في وقت سابق اليوم ترحيبها بالاتفاق حول وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدة أنها خطوة إيجابية.وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، الجمعة، وقفا لإطلاق النار في كامل الأراضي الليبية.وحظي الإعلان عن وقف إطلاق النار في ليبيا بترحيب دولي، وسط آمال بأن تساعد الخطوتان على إعادة الاستقرار إلى البلاد.